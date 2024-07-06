محافظ سوهاج الجديد يجرى جولة ميدانية بأخميم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء دكتور عبدالفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد، جولة ميدانية بمدينة أخميم، تفقد خلالها بعض المواقع والشوارع، رافقه خلالها الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة.

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد المنطقة الأثرية بأخميم والشوارع المحيطة بها، موجهًا بوضع خطة وتصور واضح ببرنامج زمني محدد لتطوير المنطقة بالكامل ورفع كفاءتها وتحويلها إلى متحف أثرى يكون مقصدًا سياحيًا بالتعاون مع أساتذة كلية الآثار بجامعة سوهاج، ونقل السوق القائم بالمنطقة وتوفير مكان حضاري بديل له، مشيرًا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للحدائق والكافتيريات الموجودة بالمنطقة وتطويرها بما يتوافق مع الطبيعة الأثرية للمكان.

ووجه "نورالدين"، خلال جولته برفع مستوى النظافة والتجميل بالشوارع ونقل جميع نقاط تجميع القمامة إلى أطراف المدينة، مؤكدًا على ضرورة إنشاء منظومة ثابتة للنظافة يلتزم بها الجميع، مشددًا على رفع الإشغالات ومنع العشوائيات، كما تفقد المحافظ موقف السيارات بالمدينة ووجه مسئولي مجلس المدينة برفع مستوى النظافة بالموقف، وتلبية مطالب المواطنين، وتنظيم العمل داخل الموقف.

والتقى محافظ سوهاج، خلال جولته عددًا من الأهالي والمواطنين واستمع إلى مطالبهم وتطلعاتهم خلال الفترة القادمة، واعدًا بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواجد الميداني، وتلبية مطالب وتطلعات المواطنين بسوهاج.