ارتفاع عدد القتلى الصحفيين في غزة إلى 156 جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع

قُتل الصحفيان الفلسطينيان سعدي مدوخ وأحمد سكر، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة مدوخ في حي الدرج بمدينة غز، ليرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 156.

وقالت مصادر فلسطينية، وفي ما نقلت عنها قناة الجزرة إنه تم انتشال جثامين 5 قتلى من بين أنقاض المنزل المستهدف.

ونشر ناشطون فلسطينيون مقطعا يظهر الدمار في منزل عائلة مدوخ ونقل قتلى ومصابين.

كما نشرت مواقع فلسطينية -عبر منصات التواصل الاجتماعي- صورة للصحفي سعدي مدوخ وهو يحمل كاميرا في أحد شوارع غزة.