إنتشال 89 جثة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا

ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء أنه تم انتشال جثث ما لا يقل عن 89 مهاجرًا بعد غرق قارب صيد يحمل مهاجرين هذا الأسبوع قبالة ساحل البلاد.

وأشارت إلى أن قارب صيد تقليدي كبير جنح منذ يوم الاثنين في شاطىء المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة على بعد أربعة كيلومترات من مدينة إنجاغو.

من جانبه، ذكر رئيس جمعية صيد أسماك في إنجاغو في جنوب غرب البلاد أن عدد القتلى بلغ 105 أشخاص اليوم الجمهة، وأن السكان المحليين يدفنون الجثث التي يتم انتشالها من على الساحل منذ يوم الاثنين.