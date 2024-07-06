البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو سيلتقيان على الأرجح نهاية تموز في واشنطن

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "سيلتقيان على الأرجح" حين يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن نهاية تموز، من دون تفاصيل إضافية.
وتلقى نتانياهو دعوة لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأميركي في 24 تموز.
ويرخي التوتر بثقله على العلاقة بين الرجلين اللذين أجريا الخميس مكالمة هاتفية خصصت للمفاوضات القائمة حول وقف اطلاق النار في قطاع غزة والافراج عن الأسرى، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقدم بايدن دعما كبيرا، سياسيا وعسكريا، الى اسرائيل بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الاول وفي حربها على قطاع غزة.
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