شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة بين رئيس وزراء المجر وبوتين تشعل القلق الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الروسية المجرية

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الدمام - شريف احمد - أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى موسكو.والتقى "أوربان" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقشا الحرب في أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن سلوك الزعيم المجري "يؤدي إلى نتائج عكسية".وأوضحت أن هذه النتائج تتعلق بدعم سيادة أوكرانيا، مبينة أنه لا يساهم في إحلال السلام في الدولة التي غزتها روسيا.وعلقت: بيير "يمكن لروسيا أن تنهي هذه الحرب حالا بوقف عدوانها ضد أوكرانيا وسيادتها وديمقراطيتها، ويمكنها الانسحاب فورًا."