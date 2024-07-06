في البيت الأبيض وحملته الانتخابية.. «أكسيوس»: قلق متزايد بشأن الوضع الصحي لـ جو بايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن العاملين في البيت الأبيض وفي مقر حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحوا قلقين أكثر فأكثر بشأن صحة بايدن وقدرته على مواصلة السباق من أجل ولاية ثانية.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "العديد من موظفي البيت الأبيض وأنصار حملة بايدن والمسؤولين الديمقراطيين يشعرون بقلق متزايد من عدم قدرة الرئيس على مواصلة السباق أو إكمال فترة ولاية ثانية (إذا فاز في الانتخابات في نوفمبر)، على الرغم من تصريحه بأنه لن يخرج من السباق".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريحات للموقع، إن "الجميع غير سعداء، ومستشارو الرئيس رفيعو المستوى يرون الوضع كثقب أسود، فحتى لو حاولت التركيز على العمل، فلن يصل أي شيء (إلى القيادة)"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

كما نقل الموقع عن أحد موظفي اللجنة الوطنية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي قوله إن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يهدئ المخاوف حقا هو تظاهر الرئيس بقدرته على التعامل مع الحملة الحالية ... أما دائرة المحيطين المقربين منه فتحاول دعمه".

وكان بايدن قد أثار الكثير من الجدل والمخاوف بعد المناظرة التي أجراها مع منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي بدا فيها باهتا ذا أداء ضعيف.

ولاحقا، اعترف جو بايدن بفشله في المناظرة، وعزا أداءه الضعيف إلى الإرهاق بعد عدة زيارات لأوروبا قام بها خلال الفترة الأخيرة.