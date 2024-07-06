شبح وادي زغرة وجثة طفل الرويسات.. ماذا حدث في صحراء جنوب سيناء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

كانت الساعة تتجاوز الحادية عشرة مساءً، حينما التقطت عينا أحد الخفراء شبحًا أمام منزل خاو في منطقة مهجورة في وادي زغرة بجنوب سيناء. لم يكن هذا الشبح سوى رجل عار تمامًا من ملابسه، قرر أن يختار هذه البقعة النائية، تاركًا آثار قصة مرعبة على بعد 4 كيلومترات خلفه.

اصطحب الخفير -الذي أرعبه المنظر- آخرين احتمى بهم، واقتربوا من الرجل المجهول، الذي أدلى بأولى اعترافاته لهم: "قتلت ابني.. أنا المهدي المنتظر، وجيت عشان الجهاد".

ساعده الحاضرون في ارتداء الملابس واصطحبوه إلى الشرطة. في الأثناء، لاحظت دورية شرطة سيارة تقف على الطريق الخارجي للوادي، وبها المتعلقات الشخصية للرجل، لكن لم يكن بها أحد. بعد بلاغ الخفير، توجهت فرق المباحث إلى مكان الواقعة الذي دلهم عليه الجاني، حيث عثروا على جثة طفل في الثانية عشرة من عمره، تم نقل جثمانه إلى مستشفى دهب المركزي، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

5 من الأبناء وزوجتان

في محضر للشرطة حمل رقم 132 لسنة 2024 إداري دهب، أدلى "ط. س. س" الذي يعمل صيادًا، باعترافات تفصيلية لواقعة قتله ابنه "ع. ط. س. س"، التلميذ في الصف السادس الابتدائي، في 15 فبراير الماضي.

كشفت التحقيقات أن الأب، الذي ينتمي لأصول بدوية، ويقطن بالرويسات في مدينة شرم الشيخ، متزوج مرتين ولديه خمسة أبناء: ثلاث بنات وولد من الزوجة الأولى التي انفصل عنها منذ أربع سنوات، وولد آخر من الزوجة الثانية التي تزوجها منذ سنتين. وأنه في يوم الجريمة، اصطحب نجله الصغير بسيارته الخاصة إلى طريق يقع بين مدينتي دهب ونويبع، وتحديدًا بالقرب من وادي زغرة.

ماذا حدث في وادي زغرة؟

وصل الأب مع نجله إلى الطريق الخارجي للوادي في الساعة التاسعة مساءً، وترجلا سويًا داخل الوادي مسافة ثلاثة كيلومترات سيرًا على الأقدام. هناك، انقض الأب على نجله وقيده، ثم وضع الرمل في فمه وأنفه وأذنه وعينيه وضغط على رقبته حتى فارق الحياة

ترك الأب ابنه قتيلًا، وسار لمسافة تجاوزت أربعة كيلومترات حتى وجد منزلًا مهجورًا وجلس أمامه يومًا كاملًا، بعد أن انتزع كامل ملابسه وادعى الجنون.

تقرير مستشفى الأمراض العقلية

وجهت النيابة للأب تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث استدرج نجله إلى أحد الأودية الصحراوية النائية، وشل حركته وخنقه بيده حتى أفقده الوعي، ووضع الرمل في فمه وأنفه حتى قتله. وخلال التحقيقات، أصر الأب المتهم على ادعاء الجنون، وهذى بكلمات غير مفهومة، ما أجبر النيابة على تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية بالقاهرة لبيان صحة قواه العقلية.

جاء التقرير موضحًا عدم وقوعه تحت أي مرض عقلي، وجرى حبسه على ذمة التحقيقات، وأحيل للمحكمة في القضية رقم 947 لسنة 2024 جنايات قسم دهب، مقيدة برقم 406 لسنة 2024 كلي جنوب سيناء. وبعرضه على محكمة شرم الشيخ في جلسة 1 يوليو الجاري، أقرت بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 1 أغسطس المقبل لسماع الشهود.