قبول دفعة جديدة بمدرستيّ السلام / حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية - الشروط والتخصصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة بمدرستيّ السلام / حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2024 - 2025 من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي، الجمعة، يأتي التقديم بالمدارس وفقًا لشروط التقديم الموضحة بالإعلان.

ويرصد "الخليج 365"، كما يلي، المميزات وشروط التقديم وسنوات الدراسة والتخصصات وتفاصيل التقديم بمدرستيّ السلام / حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي، كالتالي:

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