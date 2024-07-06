شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التحالف الوطنى نجح فى فك كرب الغارمات ودعم نساء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف الوطني للعمل الهلي التنموي، ساعد كل فئة داخل المجتمع وقدم لها الرعاية اللازمة، وكانت المرأة المصرية من ضمن الفئات التي منحها هذا الكيان اهتمام خاص، وهذا ظهر في المبادرات التي دعمت نساء مصر في كل شبر بالجمهورية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن المبادرات التي أطلقها التحالف تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم اهتماما كبيرا، فقد تم تدشين مبادرة “فرح قلبي” لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا فى بعض محافظات الصعيد.

وأكدت أنه تم إطلاق قوافل ستر وعافية لتقديم خدمات للمواطنين، بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه إلى الأسر، ونشر ثقافة التطوع.