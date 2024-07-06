شكرا لقرائتكم خبر عن "الناتو" يكشف عن أكبر تحد أمني يواجهه.. وهذه خططه لمواجهة بوتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، عن أكبر تحد أمني يواجهه.

وأكد أن الغزو الكامل لأوكرانيا يفرض بالطبع أكبر تحد أمني أمام حلف شمال الأطلسي، منذ نهاية الحرب الباردة. أكبر حرب في أوروبا وبين أنها أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفًا: ربما يظل هذا الغزو هو التحدي الأكثر دراماتيكية والأكبر الذي واجهناه طوال فترة ولايتي".

وبخصوص خطط مواجهة بوتين، يتوقع أن يتفق الحلفاء، في قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن الأسبوع المقبل على دعم طويل الأمد لأوكرانيا.

وعلق على ذلك بقوله: وذلك لإثبات أن الرئيس بوتين لا يستطيع أن ينتظرنا حتى يستنزفنا". تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وقال إنه يتوقع أن "يتفق الحلفاء على تشكيل قيادة لحلف شمال الأطلسي بخصوص أوكرانيا، لكي يكون لدي الحلف إطار عمل أقوى لتوفير الدعم وجعله أكثر قوة مع المقر الرئيسي في فيسبادن".

وذكر أن "بوتين يعتقد أنه قادر على انتظارنا حتى ننهار، ونحن بحاجة إلى إقناعه بأنه لا يستطيع انتظارنا حتى ننهار، ومن ثم فإن ذلك قد يهيئ الظروف لإنهاء الحرب".

ستولتنبرج زاد قائلًا: "آمل بشدة أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف الناتو، وقد عملت من أجل ذلك خلال فترة عملي في حلف شمال الأطلسي.

ولفت إلى أن هناك أعضاء مرشحون آخرون، ولكن إلى أن يُنتهى من هذه العمليات، لن أتكهن بشأن ذلك.