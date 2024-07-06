رياح وأمطار رعدية.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت موضحًا استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.

امطار رعدية

وأضاف المركز، تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمه مع فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان وعسير، ولايستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الغربية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وتابع، الرياح في البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى اكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر ونصف، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

رياح شمالية غربية

وأضاف الرياح في الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي والاوسط يصل إلى مترونصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

وجاءت درجات الحرارة في المدن كالاتي:

مكة المكرمة 44 32

المدينة المنورة 43 30

الرياض 43 29

جدة 42 30

الدمام 47 31

أبها 31 21

الطائف 32 22