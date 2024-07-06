نتائج أولية.. تقدم بزشكيان على جليلي بالانتخابات الرئاسية بإيران

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، أن المرشح مسعود بزشكيان، يتقدم على منافسه سعيد جليلي في النتائج الأولية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وأضافت أنه بعد إحصاء 2 مليون و547 ألف صوت، حصل "بزشكيان" على مليون و263 ألف صوت، في حين حصل منافسه سعيد جليلي على مليون و244 ألف صوت.

وأغلقت مراكز التصويت في إيران أبوابها، أمس الجمعة، بعد تمديد التصويت ثلاث مرات إلى ست ساعات إجمالًا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تشهد منافسة بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية، إن المؤشرات الأولية تُظهر أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت نحو 50%، وهو ما يزيد على مثيلتها في الجولة الأولى، مضيفة أنه بدأ فرز الأصوات في الجولة الثانية، وتعلن النتائج صباح اليوم السبت.

وأُجريت الجولة الأولى في 28 يونيو الماضي وشهدت إقبالًا منخفضًا غير مسبوق، إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المُبكرة لاختيار رئيس خلفًا لإبراهيم رئيسي بعد وفاته في تحطم طائرة هليكوبتر.

وتعهد المرشحان بإحياء الاقتصاد المتعثر الذي يُعاني من سوء الإدارة والفساد الحكومي والعقوبات التي أُعيد فرضها منذ عام 2018، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع ست قوى عالمية.