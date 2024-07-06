ارتفاع الحرارة مع رياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن يكون صحوًا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا نهارا مع غبار مثار ومحمل أحيانا من الغرب وشمال الخليج العربي.



وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:13 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الأول عند الساعة 07:44 والجزر الثاني عند الساعة 18:28

وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:46 والمد الثاني عند الساعة 21:26، والجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:27

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:

أبوظبي 41 30 75 15

دبي 41 31 85 20

الشارقة 42 30 80 15

عجمان 41 32 90 20

أم القيوين 41 31 90 15

رأس الخيمة 44 28 85 25

الفجيرة 40 33 70 20

العـين 43 30 20 15

ليوا 44 30 30 10

الرويس 43 29 70 20

السلع 45 33 70 15

دلـمـا 41 32 65 20

طنب الكبرى / الصغرى 37 33 70 20

أبو موسى 37 34 70 20.