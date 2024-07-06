شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى قدم مبادرات عديدة وهامة لملايين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد الحصي، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني قدم مبادرات عديدة وهامة لملايين المصريين، لكن تظل المبادرات التي استهدفت توفير فرص عمل ودخل للمواطن، أهم المبادرات لأنها ترسخ قيمة العمل وتمنح الكثير من المواطنين فرصة للحصول على دخل ثابت، ومن أهم هذه المبادرات جاءت مبادرة مراكب الرزق، التي تم توفير قرابة مراكب حديثة لتساعدهم على العمل بطرق أسهل.

وأشار عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن التحالف الوطني قدم خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية واستفاد منه ملايين المصريين، كما أنه استطاع تحقيق خدمات عديدة للفئات الأولى بالرعاية والتى بلغت أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة فرص عمل لذوى الإعاقة.



ولفت إلى أن التحالف الوطني نجح في ان يكون شريك رئيسي للدولة في دعم المواطن المصري والتوسع في المظلة الاجتماعية لكل أسرة مصرية.