الداخلية الإيرانية: بزشكيان حصل على 11,120,924 صوتاً وجليلي على 9,097,993 من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أن "بعد فرز 20,611,971 صوتاً، حصل المرشح مسعود بزشكيان على أكثر من 11,120,924 صوتاً، فيما حصل المرشح سعيد جليلي على أكثر من 9,097,993 صوتاً".

ومساء أمس، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، عن إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع انتهاء المهلة القانونية.

وأوضحت أنه "سيتم السماح للناخبين الموجودين في مراكز الاقتراع بالتصويت"، مؤكدة "بدء عملية فرز الأصوات في مراكز الاقتراع التي لا يوجد فيها ناخبون"، مضيفة "سيتم الإعلان عن النتائج تدريجيا".

وكانت قد ذكرت الوزارة أنّ "نسبة التصويت في جولة الإعادة تجاوزت نسبة الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة"، والتي كانت قد سجلت نسبة 40%.

وفي وقت سابق، توجّه الناخبون الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي تضع المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في مواجهة منافسه المحافظ سعيد جليلي، بعد الجولة الأولى التي جرت يوم 28 حزيران الماضي.

ويحق لنحو 61 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية أيّار الماضي.