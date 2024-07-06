أعضاء من الكنيست في "الليكود" لنتانياهو: اعزلوا غالانت وهاليفي قبل بدء الحملة في لبنان

طالب 4 أعضاء في الكنيست الإسرائيلي من حزب "الليكود"، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإقالة "وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل بدء الحملة في لبنان".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن "في رسالة علنية موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نشرها أعضاء الكنيست أشر شكليم، وكيتي شتريت، وأرييل كيلنر، وتالي غوتليب، ووضعوا فيها سلسلة من المطالب، أوضحوا أنه قبل أن ندخل في مثل هذه الحملة الكبيرة ضد لبنان وحزب الله، يجب إصلاح الأنظمة"، مضيفين "إنها مسؤوليتنا كمسؤولين منتخبين وأعضاء في حزبكم أن نطالب بالتحسين اللازم من أجل النصر".

وطالبوا بـ "استبدال رئيس الأركان و/أو كبار المسؤولين في مؤسسة الدفاع، بما في ذلك جنرالات هيئة الأركان العامة ورئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، واستبدال وزير الدفاع الذي تتجاهله المؤسسة الأمنية ولا يدير الحملة فعليا؛ وتعيين وزير أمن "مدني" ليس جزءا من النظام".

وذكروا انه "لم يبلغا من قبل رئيس الأركان والمؤسسة الأمنية ليلة 7 تشرين بالهجوم الوشيك، ولم يتم إبلاغهم بإمكانية إنقاذ الرهائن بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، وحول التفتيش المقرر للجيش بخصوص وقف إطلاق النار الإنساني" في رفح قبل نحو أسبوعين والذي قرره الجيش من تلقاء نفسه".