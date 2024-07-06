الخارجية الروسية: الحوار مع اليابان ممكن في حال تخليها عن النهج المعادي لموسكو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودينكو أن "استئناف الحوار بين روسيا واليابان ممكن فقط في حال تخلي طوكيو عن نهجها المعادي لروسيا".

ورأى رودينكو، خلال لقائه وفدا يابانيا غير حكومي، أن "خيار إدارة رئيس الوزراء كيشيدا القصير النظر لصالح التضامن مع مجموعة السبع وسياسة المواجهة في ما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا أدى إلى تدهور غير مسبوق للعلاقات الروسية اليابانية".

وأضاف أنه "جرى التأكيد على أن الطريق نحو استئناف الحوار السياسي الثنائي والتعاون العملي يمكن أن يفتح فقط من خلال مراجعة اليابان للنهج المعادي لروسيا ودعم ذلك بخطوات محددة".

ذكر رودينكو أن "الجانب الروسي أفصح خلال اللقاء عن مواقفه المبدئية من قضايا ضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن "نهج طوكيو لاستعادة قدراتها العسكرية لا تؤدي إلا لتصعيد التوترات في المنطقة".