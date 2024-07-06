"الجزيرة": القوات الإسرائيلية تقتحم بلدات عدة برام الله وقلقيلية وطوباس والخليل وجنين وطولكرم وبيت لحم بالضفة

أفادت مصادر قناة "الجزيرة"، بأن "القوات الإسرائيلية تقتحم بلدات عدة في رام الله وقلقيلية وطوباس والخليل وجنين وطولكرم وبيت لحم بالضفة الغربية".

ومنذ أيام، صادقت السلطات الإسرائيلية على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، وقالت منظمة غير حكومية الأربعاء إنها "المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود".

وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في حزيران المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة هآرتس، بأن عشرات المستوطنين رشقوا الفلسطينيين بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات قرب بؤرة غفعات أساف الاستيطانية.

وبالتزامن مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.