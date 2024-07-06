استهداف مقر لقيادة عمليات جيش الاحتلال في رفح الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة، تضمنت ضرب مقر لقيادة عمليات جيش الاحتلال في رفح الفلسطينية.

وقالت الفصائل، "تمكنّا من في قيادة عمليات جيش الاحتلال جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية بالقذائف ضد التحصينات والقذائف المضادة للأفراد وعمليات القنص والأسلحة الرشاشة المتوسطة، وقد أوقعت العملية عددًا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح".

وأشارت إلى استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" وسط شارع بغداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.