"معاشات المحامين" تنتهي من فحص ومراجعة 105 ملفات للأعضاء تمهيدا لصرفها - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلنت نقابة المحامين، عن انتهاء لجنة المعاشات، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبعضوية محمود الداخلي، ومحمد راضي مسعود، عضوا مجلس النقابة العامة، بمعاونة موظفي الإدارة، من فحص ومراجعة 105 ملفًا من ملفات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المحامين.

وأكدت النقابة، أن الملفات المعروضة على الإدارة شملت كافة أنواع ملفات المعاشات سواء تقاعد، أو وفاة، أو عجز كلي، أو عجز جزئي، وتعد الموافقة تمهيدًا لإحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها للأعضاء.

وأوضحت، أن اللجنة تشهد منذ فوز "علام"، بمقعد النقيب العام، وتوليه زمام الأمور في نقابة المحامين، اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى الإدارة المالية للتنفيذ.

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