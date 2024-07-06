"رويترز" عن الداخلية الإيرانية: فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

أفادت وكالة "رويترز" عن وزارة الداخلية الإيرانية بفوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في إيران، بعد حصوله على 16,384,403 صوتاً مقابل 13,538,179 صوتاً للمرشح سعيد جليلي.

وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، ارتفاع نسبة التصويت في الجولة الثانية إلى نحو 50 في المائة، أي بزيادة بنسبة 10 في المئة، قياسا مع الجولة الأولى التي انعقدت الجمعة الماضي، والتي بلغت نسبة التصويت فيها نحو 40%. كما أن المشاركة في الجولة الثانية تجاوزت انتخابات 2021 الرئاسية التي فاز فيها رئيسي، حيث بلغت النسبة حينها 48.8%.