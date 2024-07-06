البنتاغون: تأجيل مناورات عسكرية مشتركة مع جورجيا في إطار مراجعة العلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن "الولايات المتحدة قررت تأجيل مناورات عسكرية مشتركة مع جورجيا إلى أجل غير محدد بسبب مراجعة العلاقات الثنائية".

ولفت البنتاغون، في بيان، الى أن "الولايات المتحدة بدأت مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية مع جورجيا. وكجزء من هذه المراجعة، ستؤجل الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى مناورات الشريك النبيل".

وكان من المقرر إجراء التدريبات في الفترة من 25 تموز إلى 6 آب.

وبعد إقرار جورجيا قانون "العميل الأجنبي" الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "الولايات المتحدة قررت إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا".

وأوضح بلينكن أن "إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا، ستشمل فرض قيود على منح تأشيرات للأفراد المسؤولين أو المتواطئين فيما أسماه "تقويض الديموقراطية في جورجيا"، وكذلك أفراد أسرهم".