أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر في حركة "حماس" بأن الاتفاق المعدل ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال المساعدات. كما تحدث عن اتفاق على إطلاق سراح الأسرى قبل نهاية المرحلة الثانية من الهدنة، موضحاً أن الاتفاق المعدل ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية خلال المحادثات.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مصدر بحماس: الاتفاق المعدل ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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