البرهان: الجيش السوداني يحقق انتصارات قد تكون غير مرئية للبعض

أشار رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الى أن "تقدم قوات الدعم السريع في بعض الولايات لا تعني هزيمة الجيش الذي يحقق انتصارات بشكل يومي، وإن خسارة بعض المدن أو المواقع لا تعني هزيمة القوات المسلحة".

ورأى البرهان، أن "المعارك سجال وأن القوات المسلحة لن تنهزم وسوف تنتصر"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة تحقق يوميًا الانتصارات والتي قد تكون غير مرئية للبعض".

وأكد أن "الجيش السوداني مصمم على الانتصار وإلحاق الهزيمة بمن وصفهم أعداء السودان"، مشددًا على أن "القوات المسلحة لها الحق في الحصول على السلاح والدفاع عن الدولة".

واندلعت الحرب في السودان، في 15 نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان.

وكانت قد أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، يوم الخميس، عن "انتصار جديد لها" على قوات الجيش السوداني.