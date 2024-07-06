"النشرة": تحليق للطيران الإسرائيلي على علو متوسط فوق مزارع شبعا والعرقوب

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق منذ الفجر على علو متوسط فوق مزارع شبعا ومنطقة العرقوب منفذا غارات وهمية".

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