هجوم روسي على شمال أوكرانيا تسبب في انقطاع إمدادات المياه

ياسر رشاد - القاهرة - شنت روسيا هجومًا بطائرات مُسيرة، اليوم السبت، على مدينة سومي بشمال أوكرانيا؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن شبكة المياه المحلية وانقطاع إمدادات المياه.

وشهدت المدينة الواقعة في شمال شرق العاصمة كييف سلسلة انفجارات، وأفاد مسؤولون بالبلدية بأن إمدادات المياه انقطعت مؤقتًا، بحسب وكالة "رويترز".

وتتعرض منطقة سومي لقصف شبه يومي من مواقع روسية عبر الحدود.

ونفذت القوات الروسية توغلًا عبر الحدود في مايو الماضي في منطقة خاركيف المجاورة، وأشار مسؤولون إلى تعزيز دوري للقوات بالقرب من منطقة سومي.