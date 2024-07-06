الدفاع الروسية: دمّرنا 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود".
وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على الأراضي الروسية"، مضيفة أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك وطائرة واحدة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
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