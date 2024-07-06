الكرملين: السياسيون الغربيون لم يتواصلوا معنا بشأن مبادرات السلام حول أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "السياسيين الغربيين لم يتواصلوا مع الكرملين بشأن مبادرات السلام حول أوكرانيا التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين".

وقال بيسكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك" حينما سُئل عما إذا كان أي سياسي غربي أبدى اهتمامًا بالمبادرات أو اتصل بالكرملين بعد ثلاثة أسابيع،: "لا".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق أن "موسكو لم ترفض أبدا السلام مع أوكرانيا"، وكشف عن "اتفاق وقعته أوكرانيا بعد وصول القوات الروسية إلى محيط كييف، نص على تنفيذ المطالب الروسية، مقابل انسحاب الجيش الروسي من ضواحي العاصمة الأوكرانية".

وأضاف أنه "فور انسحاب القوات الروسية، نقضت كييف الاتفاق بإيعاز من رعاتها الغربيين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة واستئناف روسيا عمليتها العسكرية المستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها".