وول ستريت جورنال: 86 في المئة من الديمقراطيين قالوا إنهم سيصوتون لبايدن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأنّ 86 في المئة من الديمقراطيين أكدوا أنّهم سيصوتون للرئيس الأميركي جو بايدن، أمام منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، التي ستحصل في شهر تشرين الثاني المقبل.

ووفقًا لاستطلاع رأي، تقل تلك النسبة عن السابقة التي بلغت 93 في المئة من الديمقراطيين الذين قالوا في شباط إنّهم سيصوتون لبايدن.

وشمل استطلاع الرأي 1500 من الناخبين المسجلين، أجريت المقابلات معهم بين 29 حزيران والثاني من تموز.