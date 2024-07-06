إعلام إسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة".

ومساء أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة جنديين إثر إطلاق صواريخ من لبنان على كريات شمونة"، مشيرا الى ان "مقاتلة حربية لسلاح الجو قصفت منصة إطلاق صواريخ لحزب الله في مروحين ونقطة مراقبة في حولا".

كما افاد عن اننا "رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان على مناطق في الجليل الأعلى واستطعنا اعتراض عدد منها".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل "حزب الله" عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.