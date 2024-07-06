الدكتور الربيعة يدشن في مدينتي الريحانية وغازي عنتاب البرنامج التطوعي لتوزيع الحقائب الصحية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مدينتي الريحانية وغازي عنتاب بالجمهورية التركية البرنامج التطوعي لتوزيع الحقائب الصحية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، بحضور والي ولاية هاتاي مصطفى ماساتلي، وعدد من المسؤولين.

ويهدف البرنامج إلى توزيع الحقائب الصحية في مدينتي الريحانية وغازي عنتاب، يستفيد منها 2.000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المتضررين من الزلزال من الشعبين السوري والتركي.

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