رسمياً.. مسعود بزشكيان رئيساً لإيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعدما أكدت وزارة الداخلية الإيرانية خلال الساعات القليلة الماضية، تقدّم المرشح المعتدل مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، أكدت وسائل إعلام رسمية فوزه.

هزم جليلي

فقد فاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية وفقا لـ “العربية”.

وأحصى مسؤولو الانتخابات حتى الآن أكثر من 30 مليون صوت، حصل بزشكيان منها على ما يزيد عن 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.

كما أضافت الوزارة أنه بعد إحصاء مليونين و547 ألف صوت، حصل بزشكيان على مليون و263 ألف صوت، في حين حصل منافسه سعيد جليلي على مليون و244 ألف صوت، بحسب رويترز، إلى أن أظهر الفرز النهائي لجميع الأصوات النتيجة.

وكشفت أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية بلغت 49.8%.

أتى ذلك بعدما أدلى الإيرانيون بأصواتهم، الجمعة، في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية تواجه فيها المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، داعياً للانفتاح على الغرب، والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ المتشدد سعيد جليلي المعروف بمواقفه المتصلبة إزاء الغرب.

كما دُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزا في أنحاء البلاد الشاسعة، من بحر قزوين شمالا إلى الخليج جنوبا.

إلى أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند منتصف الليل (20,30 ت غ) بعد تمديد التصويت ست ساعات.

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