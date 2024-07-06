الجيش الأوكراني يسقط 24 طائرة مسيرة روسية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 24 من أصل 27 طائرة مسيرة روسية، تم إطلاقها في هجوم خلال الليل، بحسب "رويترز".

وأضاف أن الطائرات المسيرة جرى إسقاطها فوق 12 منطقة عبر البلاد.

وأطلقت روسيا الطائرات بدون طيار من شبه جزيرة القرم، وكذلك من منطقة كورسك، وفقًا لما أوردته صحيفة "كييف إندبندنت".

وأشار الجيش الأوكراني إلى أن انفجارات سُمعت في منطقة سومي، بعد وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، حيث حذرت القوات الجوية من تهديد هجمات الطائرات بدون طيار الروسية من نوع "شاهد".

وأفادت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي أوبلاست أنه خلال الهجمات الليلية، عطلت طائرة روسية بدون طيار البنية التحتية للطاقة في منطقة سومي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العديد من المجتمعات في المنطقة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ثماني طائرات بدون طيار خلال الليل، بما في ذلك سبع طائرات بدون طيار فوق كورسك أوبلاست، وواحدة بدون طيار فوق بيلجورود.