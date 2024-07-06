فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الطبيب الإصلاحي، مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت أمس الجمعة لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن إسلامي صباح اليوم السبت، حصول مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا، بعد فرز 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وقال: إنه بناء على ذلك، فإن مسعود بزشكيان هو الرئيس المنتخب للدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.%.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية أمس الجمعة في أنحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الإيراني التاسع في الجمهورية الإسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة قد جرت يوم الجمعة 28 يونيو بين المرشحين الأربعة؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع أي منهم الفوز بالغالبية المطلقة مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على اعلى عدد من الاصوات وهما بزشكيان وجليلي.

يذكر أن مسعود بزشكيان (70 عاما) كانت ولادته في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران من أب آذري وأمّ كردية، وهو اخصائي جراحة القلب، ومدرس للقرآن الكريم ونهج البلاغة ، ومثّل اهالي مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران في 5 دورات بمجلس الشورى الاسلامي وكان نائبا لرئيس المجلس في دورته العاشرة، كما تولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال الفترة 2001-2005 .

وفي سياق متصل أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع" في أول تصريحات له منذ إعلان فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية أمام المحافظ سعيد جليلي.

وقال بزشكيان في تصريح للتلفزيون الرسمي "سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد".

وأضاف "علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد"