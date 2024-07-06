الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويداهم منازلهم غرب رام الله فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء سلسلة جرائمه الوحشية، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين من قرية قبيا، غرب رام الله وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من: قصي وليد غيظان، وياسين موسى الأجرب، وبراء إبراهيم شاكر، ومحمد حسن، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وووفقا للمراسلة، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الضاحية من المحور الغربي لمدينة طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء وتحديدا الشارع الغربي للضاحية، وتمركزت في محيط الملعب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.