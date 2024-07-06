وسائل إعلام فلسطينية: 10 قتلى جراء قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن "سقوط 10 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وبعتبر مخيم النصيرات ثالث أكبر المخيمات في فلسطين بعد مخيمي جباليا والشاطئ من حيث المساحة والسكان، ويقع في منتصف قطاع غزة، وأنشئ عام 1948، على مساحة 588 دونما، وبلغ عدد سكانه حينها 16 ألفا، وارتفع إلى نحو 65 ألفا حتى بداية عام 2024.

وتعرّض المخيم لعمليات قصف جوي ومدفعي من القوات الإسرائيلية خلال عدوانها على القطاع بعد بدء "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول 2023. ودارت فيه اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.