الجيش الإسرائيلي: إسقاط هدفين جويين عبرا من لبنان إلى بيت هلل دون الإبلاغ عن إصابات

زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "قام بإسقاط هدفين جويين عبرا من لبنان إلى بيت هلل دون الإبلاغ عن إصابات".

وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء على المدنيين، ‏شنّ مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 6-07-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هلل ‏الذي اعتدى ‏بالأمس على قرانا وأهلنا وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى اشتعال النيران فيه". ‏

ومساء أمس، أفادت قناة "المنار" عن قصف فوسفوري إسرائيلي استهدف اطراف بلدة حولا في جنوب لبنان.

هذا، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي والطيران المسيّر غارة على يارين وغارات جوية استهدفت "وادي الخانوق" في أطراف "حي الدورة" خراج مدينة بنت جبيل.

وخلال عمل فرق الإطفاء التابعة لاتحاد بلديات بنت جبيل على إهماد النيران الناتجة عن العدوان الجوي الاسرائيلي تعرضت المنطقة لغارة عنيفة نفذتها المقاتلات الحربية ادت الى وقوع 4 اصابات طفيفة.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.