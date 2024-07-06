نيويورك تايمز: الديمقراطيون المطالبون بانسحاب بايدن موقفهم لم يتغير بعد المقابلة الأخيرة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن الديمقراطيين المطالبين بانسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة موقفهم لم يتغير بعد المقابلة الأخيرة.

وكان بايدن قد أكد مجددا الاستمرار في السباق الرئاسي، وذلك بعد تقارير تتحدث عن احتمالية انسحابه بعد ادائه السلبي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، وقال: "لن تثنيني مناظرة مدتها 90 دقيقة عن مواصلة السباق الرئاسي وسأفوز على ترماب مرة أخرى".