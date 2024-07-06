شكرا لقرائتكم خبر عن "لم يكن خطأ أحد غيري".. بايدن يصف المناظرة مع ترامب بـ "الكارثية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأخطائه في المناظرة التي جمعته مع دونالد ترامب.

وقال، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أدائه الضعيف في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

ووصف أداءه بـ "الكارثي قائلًا: "لم يكن خطأ أحد غيري". مناظرة ترامب وبايدن وأضاف بايدن لشبكة "إيه بي سي نيوز" إنه مر بـ"ليلة سيئة" لكنه "لا يوجد أي إشارة إلى أي حالة خطيرة".

وقد تزايدت الضغوط على بايدن للتنحي كمرشح للحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2024، من داخل حزبه، منذ أن واجه ترامب في مناظرة تلفزيونية استمرت 90 دقيقة في 27 يونيو.

وكان بايدن يخطأ في الجُمل، وهو يتحدث بصوت خشن، خلال المناظرة، وبدا وكأنه فقد التركيز وكثيرًا ما كان يجد صعوبة في إخراج كلماته. أشعر بشعور سيء للغاية وعن مشاهدته المناظرة، قال بايدن: "لا أعتقد أنني شاهدتها، لا". وبعد الضغط عليه بسبب الأداء السيئ عدة مرات، قال بايدن "كنت أشعر بشعور سيء للغاية".

وأضاف أنه كان يعاني "من برد سيء حقا" في ذلك اليوم.

