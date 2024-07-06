شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 80 شخصًا جراء إعصار شرق الصين والان نبدء بالتفاصيل

التحقيق في الأضرار

الدمام - شريف احمد - لقي شخص حتفه وأصيب 79 آخرون بعدما ضرب إعصار محافظة دونجمينج بمقاطعة شاندونج، في شرق الصين.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت عن مكتب إدارة الطوارئ في المحافظة قوله، إن الإعصار ضرب مقر المحافظة وبلدة تساييوانجي وبلدة شاوه في حوالي الساعة 30ر2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.ونُقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في الأضرار الناجمة عن الإعصار.ووفقا لمديرية إدارة الطوارئ بالمقاطعة، وقع إعصار في محافظة يينان في شاندونج أمس الأول الخميس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.