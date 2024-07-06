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مقتل وإصابة 80 شخصًا جراء إعصار شرق الصين

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د ب أ-بكين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 80 شخصًا جراء إعصار شرق الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخص حتفه وأصيب 79 آخرون بعدما ضرب إعصار محافظة دونجمينج بمقاطعة شاندونج، في شرق الصين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت عن مكتب إدارة الطوارئ في المحافظة قوله، إن الإعصار ضرب مقر المحافظة وبلدة تساييوانجي وبلدة شاوه في حوالي الساعة 30ر2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

التحقيق في الأضرار

ونُقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في الأضرار الناجمة عن الإعصار.
ووفقا لمديرية إدارة الطوارئ بالمقاطعة، وقع إعصار في محافظة يينان في شاندونج أمس الأول الخميس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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