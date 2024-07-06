مقتل شخص وإصابة 79 آخرين جراء إعصار شرقي الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي شخص حتفه وأصيب 79 آخرون بعدما ضرب إعصار محافظة دونغمينغ بمقاطعة شاندونغ بشرقي الصين أمس الجمعة حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إلى أن مكتب إدارة الطوارئ في المحافظة أوضح أن الإعصار ضرب مقر المحافظة وبلدة تساييوانجي وبلدة شاوه في حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في الأضرار الناجمة عن الإعصار.

ووفقا لمديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة، وقع إعصار في محافظة يينان في شاندونغ الخميس الماضي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويبلغ متوسط عدد الأعاصير في مقاطعة شاندونغ 1.5 إعصار كل عام، وفقا لبيانات المركز الوطني للمناخ.