حزب الله يشن هجومًا بمسيرات انقضاضية على مربض مدفعية لجيش الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - شنّ حزب الله اللبناني، اليوم السبت، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"بيت هلل".

وأوضح حزب الله - في بيان نقلته الوكالة اللبنانية للأنباء - أن "هذا الهجوم جاء دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة والاعتداء على المدنيين"، لافتا إلى أن "المسيرات أصابت أهدافها بدقة ممّا أدى إلى اشتعال النيران فيها".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق القنابل المضيئة، طيلة ليل أمس /الجمعة/، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وأطلق من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشاقات نارية تجاه بركة ريشة وأطراف بلدة راميا.