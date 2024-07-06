السيرة الذاتية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، إن المرشح المعتدل مسعود بزشكيان، الذي تعهد بانفتاح إيران على العالم وتوفير الحريات التي يتوق لها الشعب، فاز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي أجريت أمس الجمعة.

وأضافت "بحصوله على غالبية أصوات (الناخبين) امس الجمعة، يصبح بزشكيان الرئيس الإيراني المقبل".

من هو بزشكيان؟

ولد مسعود بزشكيان في 29 سبتمبر 1954 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية.

وهو أكبر المرشحين سنا والوحيد بين المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران المنتمي للتيار الإصلاحي.

عمل الطبيب الجراح بزشكيان وزيرا للصحة خلال الفترة من 2001- 2005 في الحكومة الثانية لمحمد خاتمي.

عضو في البرلمان عن منطقة تبريز لخمس دورات متتالية.

نائب رئيس البرلمان خلال الفترة من 2016- 2020.

استبعد من خوض الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في 2021 لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق عليه.

وجاهر بانتقاده لموقف السلطات بشأن وفاة الشابة مهسا أميني في 2022.

وفاز الطبيب الإصلاحي، مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت أمس الجمعة لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن إسلامي صباح اليوم السبت، حصول مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا، بعد فرز 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وقال: إنه بناء على ذلك، فإن مسعود بزشكيان هو الرئيس المنتخب للدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.%.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية أمس الجمعة في أنحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الإيراني التاسع في الجمهورية الإسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة قد جرت يوم الجمعة 28 يونيو بين المرشحين الأربعة؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع أي منهم الفوز بالغالبية المطلقة مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على اعلى عدد من الاصوات وهما بزشكيان وجليلي.

يذكر أن مسعود بزشكيان (70 عاما) كانت ولادته في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران من أب آذري وأمّ كردية، وهو أخصائي جراحة القلب، ومدرس للقرآن الكريم ونهج البلاغة ، ومثّل اهالي مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران في 5 دورات بمجلس الشورى الاسلامي وكان نائبا لرئيس المجلس في دورته العاشرة، كما تولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال الفترة 2001-2005.