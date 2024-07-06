أول تصريح لمسعود بزشكيان بعد فوزه برئاسة إيران

ياسر رشاد - القاهرة - سيمد يد الصداقة للجميع..

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع"، في أول تصريحات له منذ إعلان فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية أمام المحافظ سعيد جليلي.

سنمد يد الصداقة للجميع:

قال بزشكيان، في تصريح للتلفزيون الرسمي، "سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد".

وأضاف، "علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد".

وكان بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة أمام سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وأحصى مسؤولو الانتخابات أكثر من 30 مليون صوت، حصل بزشكيان منها على نحو 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية، أمس الجمعة، لانتخاب الرئيس الإيراني التاسع في إيران من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

من هو الرئيس الإيراني المنتخب الإصلاحي مسعود بزشكيان؟

قالت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، إن المرشح المعتدل مسعود بزشكيان، الذي تعهد بانفتاح إيران على العالم وتوفير الحريات التي يتوق لها الشعب، فاز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي أجريت أمس الجمعة.

وأضافت، "بحصوله على غالبية أصوات (الناخبين)، يوم الجمعة، يصبح بزشكيان الرئيس الإيراني المقبل".

السيرة الذاتية للرئيس الإيراني الجديد:

ولد مسعود بزشكيان في 29 سبتمبر 1954 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية.

وهو أكبر المرشحين سنًا والوحيد بين المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران المنتمي للتيار الإصلاحي.

عمل الطبيب الجراح بزشكيان وزيرًا للصحة خلال الفترة من 2001- 2005 في الحكومة الثانية لمحمد خاتمي.

بزشكيان يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية:

فاز الطبيب الإصلاحي، مسعود بزشكيان، بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت أمس الجمعة لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن إسلامي صباح اليوم السبت، حصول مسعود بزشكيان على 16 مليونًا و384 ألفًا و403 أصوات، فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونًا و538 ألفًا و179 صوتًا، بعد فرز 30 مليونًا و530 ألفًا و157 صوتًا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

يذكر أن مسعود بزشكيان (70 عامًا) كانت ولادته في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة إذربيجان الغربية شمال غرب إيران من أب آذري وأمّ كردية، وهو أخصائي جراحة القلب، ومدرس للقرآن الكريم ونهج البلاغة، ومثّل أهالي مدينة تبريز، مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، في 5 دورات بمجلس الشورى الإسلامي، وكان نائبًا لرئيس المجلس في دورته العاشرة، كما تولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال الفترة 2001-2005 .