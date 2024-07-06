زرداري: نتطلع إلى التعاون مع الرئيس الإيراني الجديد لتعزيز السلام

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم السبت، الدكتور مسعود بيزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران، معربا عن تطلع بلاده إلى التعاون لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة.

وقال زرداري - في بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" المحلية - "إن باكستان وإيران تتمتعان بعلاقات أخوية.. وآمل أن تنمو علاقاتنا تحت قيادتكم بشكل أقوى".

كما هنأ رئيس المجلس الوطني الباكستاني سردار اياز صادق، مسعود بيزشكيان على فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مشددا على أهمية العلاقات الثنائية مع إيران.

وقال صادق: "واثقون من أن العلاقات بين البلدين ستتعزز أكثر في العهد الجديد".

وفاز بيزشكيان في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم أمس الجمعة؛ ليصبح الرئيس التاسع لإيران بعدما حصل على أكثر من 16 مليون صوت، بينما حصل منافسه على نحو 13 مليون صوت.. وعمل بيزشكيان (69 عاما) وزيرا للصحة في إيران لمدة أربع سنوات خلال فترة رئاسة محمد خاتمي.

أول تصريح لمسعود بزشكيان بعد فوزه برئاسة ايران

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع" في أول تصريحات له منذ إعلان فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية أمام المحافظ سعيد جليلي.

وقال بزشكيان في تصريح للتلفزيون الرسمي "سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد".

وأضاف "علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة أمام سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وأحصى مسؤولو الانتخابات أكثر من 30 مليون صوت، حصل بزشكيان منها على نحو 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية أمس الجمعة لانتخاب الرئيس الإيراني التاسع في إيران من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.