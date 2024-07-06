على مساحة 10 أفدنة.. البيئة تعلن التسليم الأولي للمدفن الصحي بأبو جريدة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



شاركت وزارة البيئة في التسليم الأولي للمدفن الصحي بأبو جريدة - مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة دمياط، وهي اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.



وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة، ويتضمن :ميزان بسكول، مبنى إداري، غرفة للمولدات، خزان وقود يومي، 2 خزان مياه، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.



وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.



وأوصت اللجنة المشكلة بتسيير ومتابعة واستلام المدفن بتلافي بعض الملاحظات، وسلمت المدفن إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.



جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع)، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

