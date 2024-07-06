عاد للحياة ليودعنا.. أهالي إبشان بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

يترقب أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم السبت، وصول جثمان لاعب منتخب مصر، ونادي مودرن سبورت أحمد رفعت، والذي توفي صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء حزنًا على وفاة اللاعب بعدما خيم الحزن على أهالي محافظة كفر الشيخ إثر وفاة اللاعب عقب إعلان إدارة ناديه وفاته في المستشفى صباح اليوم.

ومن المقرر أن تجرى صلاة الجنازة بمسقط رأس اللاعب قرية إبشان التابعة لمركز بيلا، ظهر اليوم عقب وصول الجثمان من القاهرة، بحضور عدد كبير من الوسط الرياضي، وأبناء مسقط رأسه.

وكان نادي مودرن سبورت أعلن صباح اليوم وفاة لاعب أحمد رفعت.وجاء في بيان مودرن سبورت: " ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

اختتم البيان: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان"