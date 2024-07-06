مقتل شخص وإصابة 79 جراء إعصار في شرق الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ)

لقي شخص حتفه وأصيب 79 آخرون بعدما ضرب إعصار محافظة دونجمينج بمقاطعة شاندونج، في شرق الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت عن مكتب إدارة الطوارئ في المحافظة قوله إن الإعصار ضرب مقر المحافظة وبلدة تساييوانجي وبلدة شاوه في حوالي الساعة 30 ,2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في الأضرار الناجمة عن الإعصار.

ووفقا لمديرية إدارة الطوارئ بالمقاطعة، وقع إعصار في محافظة يينان في شاندونج أمس الأول الخميس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.