" سي إن إن": زعيم الأقلية بمجلس النواب الأميركي أعلن عن اجتماع لكبار أعضاء الحزب الديمقراطي لبحث ترشح بايدن

أفادت شبكة "سي إن إن"، أن "زعيم الأقلية بمجلس النواب الأمريكي يعلن عن اجتماع لكبار أعضاء الحزب الديمقراطي لبحث ترشح بايدن".

وكانت قد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن الديمقراطيين المطالبين بانسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة موقفهم لم يتغير بعد المقابلة الأخيرة.

وكان بايدن قد أكد مجددا الاستمرار في السباق الرئاسي، وذلك بعد تقارير تتحدث عن احتمالية انسحابه بعد ادائه السلبي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، وقال: "لن تثنيني مناظرة مدتها 90 دقيقة عن مواصلة السباق الرئاسي وسأفوز على ترماب مرة أخرى".

في حين أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأنّ 86 في المئة من الديمقراطيين أكدوا أنّهم سيصوتون للرئيس الأميركي جو بايدن، أمام منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، التي ستحصل في شهر تشرين الثاني المقبل.

ووفقًا لاستطلاع رأي، تقل تلك النسبة عن السابقة التي بلغت 93 في المئة من الديمقراطيين الذين قالوا في شباط إنّهم سيصوتون لبايدن.

وشمل استطلاع الرأي 1500 من الناخبين المسجلين، أجريت المقابلات معهم بين 29 حزيران والثاني من تموز.