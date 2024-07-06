بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تعتمد على حسن الجوار ولدينا تنسيق حول الجهود بشأن القضايا الراهنة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال تهنئة مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران، أن "العلاقات بين روسيا وإيران ودية وتعتمد على حسن الجوار ولدينا تنسيق حول الجهود بشأن القضايا الراهنة".

وكان قد أشار الرئيس السوري بشار الأسد، في برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، الى أنني "أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها".

وأكد أننا "سنعمل معكم لتعزيز العلاقة الاستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي، وستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها".

وفاز المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان السبت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وأحصى مسؤولو الانتخابات حتى الآن أكثر من 30 مليون صوت، حصل بيزشكيان منها على ما يزيد عن 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.